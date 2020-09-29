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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بدء تخفيف قيود السفر باليابان فى أكتوبر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت مصادر مطلعة في اليابان أن الحكومة تعتزم البدء في تخفيف تحذير السفر المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 حاليًا لـ 159 دولة ومنطقة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بدءًا من الدول التي تتباطأ فيها وتيرة الإصابات الجديدة بالفيروس، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وفيتنام.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الثلاثاء، أن تحذير السفر الذي أصدرته وزارة الخارجية لـ 159 دولة ومنطقة يقف حاليًا عند المستوى الثالث والذي ينصح بعدم السفر مطلقًا. وفي حال خفض اليابان التوجيهات الإرشادية لبعض البلدان إلى المستوى الثاني، فهذا يعني أنه يجب تجنب السفر غير الضروري.

جدير بالذكر أنه لا توجد دولة تخضع لأعلى مستويات تحذير اليابان والذي يحث جميع المواطنين اليابانيين على الإجلاء وتجنب السفر.

وبالنسبة للزوار الأجانب، من المقرر أن تفتح اليابان حدودها لأولئك الذين يدخلون البلاد للعمل والإقامة طويلة الأجل اعتبارًا من اليوم الخميس.

وتسمح اليابان للأجانب الحاصلين على الإقامة والذين سافروا خارج اليابان بالعودة مرة أخرى منذ سبتمبر بعد الالتزام واستيفاء متطلبات معينة.

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