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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 13155 إصابة و317 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:57 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 13155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و317 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الوفيات 142058 حالة.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من جهة عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات بالفيروس.

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