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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حواس ونجوم الفن فى أولى ليالى «سينما مصر» على ساحة الهناجر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:56 ص
خالد جلال و زاهي
خالد جلال و زاهي حواس
ايهاب مصطفى
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شهدت الليلة الأولى للعرض المسرحي "سينما مصر"، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حضورا مميزا لكوكبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن.

شاهد العرض الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والفنان كمال أبو رية، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنانة مى عبد النبى، والفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، والكاتب محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والفنان ناصر شاهين.

ومن المقرر أن يستمر تقديم المسرحية اليوم وغدا، ضمن ختام برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية، رؤية وإخراج خالد جلال.

ويؤكد العرض على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدًا.

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