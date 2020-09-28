إيبارشية الوادي الجديد تحتفل بعيد الصليب
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:49 م
تريزة شنودةطباعة
احتفلت إيبارشية الوادي الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية، بعيد الصليب.
وترأس الأنبا أرسانيوس القداس الإلهي لعيد الصليب، بحضور عدد من كهنة وشمامسة الإيبارشية بحضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.
وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: "في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية".
يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.