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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. مدحت العدل ضيف صالون «جزويت» الثقافي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:52 م
مدحت العدل
مدحت العدل
نعمات مدحت
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ينظم صالون الجزويت الثقافي، لقاء مفتوحا، للشاعر والسيناريست المعروف مدحت العدل، الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساء، وذلك بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، بحضور نخبة من الشعراء والكتاب والمثقفين.

يدير اللقاء الكاتب هشام أصلان، ويدور حول المرحلة الفنية الحالية في الغناء والسينما والمسرح والتليفزيون، والتى شارك خلال مدحت العدل، بمجموعة من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية.

ويعتبر اللقاء أو الندوة هى أولى نشاطات الصالون بعد توقف عمله بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد19"، ويقام اللقاء باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتي قررها مجلس الوزراء.

يشار إلى أن مدحت العدل شاعر وسيناريست ألف الكثير من الأغاني المعروفة لأشهر نجوم الأغنية المصرية والعربية، فضلا عن تأليفه عددا كبيرا أيضا من الأعمال السينمائية والدرامية المعروفة، أهمها: حرب الفراولة، قشر البندق، إشارة مرور، صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، شورت وفانلة وكاب، والبطل، مافيا، الديلر، أصحاب ولا بيزنيس، وغيرها.

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