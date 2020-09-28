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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتخلى عن أردوغان وتعقد اتفاقيات أمنية مع اليونان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:39 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "أحوال" التركي، أن الولايات المتحدة الأمريكية واليونان اتفقتا على التعاون في تعزيز أمن المنطقة بكل الوسائل المناسبة الممكنة.

وأصدرت الحكومتان البيان عقب محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن بومبيو سافر إلى العاصمة اليونانية بعد نزاع نشب بين اليونان وتركيا على مناطق في البحر المتوسط.

وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انحازا إلى اليونان وحقوقها بموجب القانون الدولي، بينما حثا تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على سحب سفن الحفر والبحرية من المنطقة، ومن المقرر أن يجري البلدان محادثات بشأن تهدئة التوترات.

كما أكدت الولايات المتحدة واليونان رغبتهما في تعزيز التعاون في مختلف القطاعات في إطار ما يسمى بصيغة 3 + 1، وهي خطة تشمل أيضًا قبرص وإسرائيل وتم تقديمها في مارس من العام الماضي.

وقالت الحكومتان "يمكن لهذه الشراكة أن تساهم في تعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق البحر المتوسط ​​والمنطقة الأوسع".

وقالت الحكومتان، إن الطرفين اتفقا أيضًا على زيادة تعزيز شراكتهما الدفاعية والأمنية الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك، والتي تم تحديثها آخر مرة في أكتوبر 2019.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع حيث سينظر في فرض عقوبات اقتصادية محتملة على تركيا للتنقيب عن الهيدروكربونات بالقرب من قبرص وجزر اليونان كريت وكاستيلوريزو الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الجنوبي لتركيا.

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