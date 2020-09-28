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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مجلس الشيوخ (صور)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:15 م
المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تفقد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، صباح اليوم الإثنين، مقر مجلس الشيوخ وملحقاته، للوقوف على ما يجري فيه من أعمال تجديدات ختامية، ومدى جاهزيته لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وصاحبه في الجولة المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية في أجل مناسب.

ويترأس الوزير اللجنة المالية والإدارية التي تقوم بنقل الأصول المقررة لمجلس الشيوخ إلى حين انتخاب أول رئيس للمجلس، وتشكيل مكتب المجلس وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (141) لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
المستشار علاء الدين فؤاد،
وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مجلس الشيوخ (صور)
وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مجلس الشيوخ (صور)
وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مجلس الشيوخ (صور)
المستشار علاء الدين فؤاد،
المستشار علاء الدين فؤاد،
وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مجلس الشيوخ (صور)
وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مجلس الشيوخ (صور)
وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مجلس الشيوخ (صور)
المستشار علاء الدين فؤاد،

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