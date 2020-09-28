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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الصين: تبادل الاتهامات حول كورونا سيؤدي لكارثة أكبر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:50 م
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي،
وكالات
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أكّد وزير الخارجية الصيني وانج يي، الإثنين أنّ فيروس كورونا المستجد بمثابة جرس إنذار للعالم وأن تبادل الاتهامات بشأنه سيؤدي لكارثة أكبر.

وبعد أيام من تبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشان فيروس كورونا، أفاد الوزير بمنتدى في بكين أنّ بعض الدول حولت المكان الدولي الرسمي للأمم المتحدة ساحة عرض لخدمة سياساتها ومصالحها الذاتية.

وفرضت الصين قيودا صارمة على الأنباء المتعلقة بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي حين ظهر للمرة الأولى نهاية العام الماضي كما قللت السلطات في البداية من مخاطر انتقال العدوى.

وقال وانج في فعالية شاركت في استضافتها رابطة الدبلوماسية العامة الصينية "بخلاف العمل سويا ومساعدة بعضنا البعض ليس لدينا خيارات أكثر".

وجاءت تصريحات وانغ بعد أقل من أسبوع من استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للهجوم على سجل الصين، وتبعه سفيره لدى المنظمة الذي تبنى لهجة غاضبة للغاية فاجأت الدبلوماسيين.

وطالب ترامب في خطابه باتخاذ إجراءات ضد الصين لنشرها "كارثة" كوفيد-19 في العالم، ما أثار حفيظة بكين.

وقال وانج:"كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) جوتيريش، فإن هذا الوباء ليس مجرد دعوة لليقظة، ولكنّه أيضا تدريب على الأزمات".

وتابع "بمواجهة التحديات العالمية مثل الوباء، إذا سلكنا طريقنا بمفردنا أو تعاملنا مع جيراننا على أنهم أعداء، فلن يؤدي ذلك سوى إلى كارثة أكبر".

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