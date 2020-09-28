استجابة للأهالي.. رفع 190 طن مخلفات بنطاق حي غرب الإسكندرية

أجرت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، الإثنين، جولة ميدانية لتفقد أعمال النظافة والرصد البيئي بنطاق الحي في إطار الاهتمام برفع كفاءة أعمال النظافة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بحي غرب.وفي استجابة فورية منها لشكوى المواطنين، كلفت الأجهزة المعنية بالحي برفع (الرّديم) والمخلفات من اسفل كوبري 27 ميناء الإسكندرية بالقباري.وقامت إدارة الرصد البيئي بالحي بأعمال رفع 16 نقلة (رديم) ومخلفات بمعدل 100 طن، وذلك من أسفل كوبري 27 ميناء الإسكندرية بالقباري، إضافة إلى تجريف الأرض من الأتربة في شارع جبل الزيتون وجاري استكمال الأعمال.تم التنسيق مع الحملة المركزية ورفع 6 نقلات بمعدل 90 طن رديم من محور المحمودية، كما استمعت رئيس الحى لشَكاوى وطلبات المواطنين والأهالي، منوّهة إلى أنه سيتم إزالة أسباب أي شكاوى تخص المواطن.