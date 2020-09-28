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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:04 م
بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
ولاء جمال
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كثير منا يسعى إلى الحصول على تمويل شراء سيارة، ملاكى -أجرة ( ميكروباص) - موتوسيكلات وغيرها.

بنك ناصر الاجتماعي يوفر فرص الحصول على تمويل شراء سيارة لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم وتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وترصد " الدستور" إجراءات وشروط الحصول على تمويل شراء سيارة 

الفئات المستهدفة من تمويل شراء سيارة

- العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص - المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

- أصحاب الأعمال الحرة.

- ذوي الاحتياجات الخاصة للمدنيين والعسكريين.

الشروط والأحكام:

- ألا يقل سن 21 سنة.

- ألا يقل المقدم المسدد من قيمة السيارة عن 20 %.

- بدون مقدم وبدون حظر بيع فى حال تحويل مرتب او معاش.

- عرض سعر للسيارة او الموتوسيكل.

سعر العائد بـ بنك ناصر الاجتماعي :

- بوجود ضامن: نسبة عائد 8.50% سنوي ثابت في حال تحويل راتب العميل أو قيمة القسط الشهرى أو المعاش.

- فى حالة عدم وجود تحويل للمرتب او للمعاش يتم اضافة 0.7% وثيقة مخاطر.

المصاريف الإدارية على تمويل شراء سيارة :

- نسبة 1،5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

مدة التمويل :

- لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7.5 سنة.

الضمانات المطلوبة :

- أصحاب المرتبات:- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى على البنك. بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

- أصحاب المعاشات وورثة المعاش:- تحويل المعاش أو حصة توريث المعاش للبنك وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

- العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم:- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى بالإضافة، وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

- أصحاب الودائع تنقسم الى:- الوديعة المجمدة داخل البنك تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل بالإضافة الى الحظر على السيارة والاعفاء من وثيقة التأمين او الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.

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