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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

البلوجر مروة حسن تتعرض لحادث سير.. وهذه القصة الكاملة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:39 م
مروة حسن
مروة حسن
نوران إمام
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حالة من الذعر عاشته عائلة ومتابعين البلوجر مروة حسن، بعد تعرضها أمس لحادث سير على الطريق الصحراوي هي وزوجها وكانت برفقتهم طفلها الرضيع وكان ذلك أثناء رجوعهم من الساحل الشمالي.

-ابنة عم البلوجر مروة حسن تعلن إصابتها

فيما أعلنت أروى، ابنة عم البلوجر مروة حسن عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، تفاصيل الحادث وتعرض مروه لإصابات بالغة ونقلت على إثرها للعناية المركزة، فيما كتبت عبر حسابها قائلة:"ادعوا لمروة بنت عمي ربنا يرفع عنها البلاء، عملت حادث مروع على الطريق الصحراوي، ادعولها ربنا يقومها بألف سلامة، مروة في العناية المركزة".

-رانيا يحيى تكشف حالة البلوجر مروة حسن الصحية

وفي نفس السياق نشرت البلوجر رانيا يحيى منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع"انستجرام"، مُشيرة إلى أن الحالة صحية لمروة سيئة، مطالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل .

متابعة حديثها قائلة:" البلوجر مروة حسن عملت حادثة كبيرة وهي راجعة من الساحل هي وابنها وجوزها وهي في العناية المركزة ادعولها ارجوكم هي واسرتها ربنا ينجيهم".

-رانيا يحيي تطمئن متابعى مروه

وبعدها بساعات قامت رانيا بتعديل المنشور، لتطمئن متابعيها على الحالة الصحية لزوج وطفل مروه، مؤكدة على أن مروه مازالت في حالة ومازالت بالعناية، حيث قالت: "كلمت مامتها، كل اللي كانوا معاها وابنها وجوزها واخوها كويسين منهم إصابات بسيطة هي اللي تعبانة وفي العناية المركزة ادعولها بالشفاء".

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