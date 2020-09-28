تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في «الذكرى الـ3 لأحداث يناير».. 27 أكتوبر

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى قضية "الذكرى الـ3 لأحداث يناير" على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، لجلسة 27 أكتوبر، لسماع الباحث الاجتماعى والمرافعة.وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "الذكرى الـ3 لأحداث يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.