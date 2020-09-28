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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جلسة خاصة لنظر 5 طعون على وقف انتخابات «النواب»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:19 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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تعقد محكمة القضاء الإدارى جلسة خاصة وعاجلة، بعد قليل اليوم الإثنين، لنظر الدعاوى الخاصة بانتخابات مجلس النواب المتضمنة الطعن على وقف انتخابات مجلس النواب، وعددهم 5 دعاوى.

وتضمنت إحدى الدعاوى المقامة من البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب في دعواه بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم قام بتعديل طلباته في الجلسة ليطالب مجددًا بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وذكر "السادات" في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما تضمنت دعوى أخرى مقامة من أحد المتقدمين بأوراق ترشحه ويدعى حسام محمد بدران، وتم رفض قبول أوراقه، مما دعاه لإقامة الدعوى وطالب الحكم بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات قبول أوراق ترشحه فيما طالب إسلام عبد الرحمن إبراهيم في دعوى أخرى قبول أوراق ترشحه التي تم رفضها، وأرجأت المحكمة النظر في الطعون جميعها لجلسة اليوم.

بينما طالبت دعوى أخرى إلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن "مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته".

مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون.

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