جورجيا تسجل 298 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في جورجيا اليوم الإثنين، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 5552 حالة.ونقلت صحيفة جورجيا توادي على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 2054 حالة بعد تسجيل 148 حالة تعاف جديدة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 31 شخصا بعد تسجيل 3 وفيات.ووفقًا للأرقام الجديدة الصادرة عن السلطات الصحية في جورجيا، يخضع إجمالي 5650 فردًا للحجر الصحي، بينما هناك 836 آخرون في قيد المتابعة الصحية و3467 حالة نشطة.