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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استبعدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد

استبعاد خمسة مرشحين من انتخابات النواب ببورسعيد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:57 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
بورسعيد:شيماء رشاد
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استبعدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الاثنين، 5 مرشحين محتملين من القوائم النهائية لأسماء المرشحين، لأسباب مختلفة.

شملت قائمة المستبعدين عن الدائرة الأولى 4 مرشحين محتملين، بينما استبعدت اللجنة مرشحًا وحيدًا بالدائرة الثانية.

وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدان للقائمة، واثنان آخران للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولى تضم أقسام:"بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان".

وتأتي بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجرى الانتخابات بها أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وتنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر.

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