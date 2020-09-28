استبعاد خمسة مرشحين من انتخابات النواب ببورسعيد

استبعدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الاثنين، 5 مرشحين محتملين من القوائم النهائية لأسماء المرشحين، لأسباب مختلفة.شملت قائمة المستبعدين عن الدائرة الأولى 4 مرشحين محتملين، بينما استبعدت اللجنة مرشحًا وحيدًا بالدائرة الثانية.وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدان للقائمة، واثنان آخران للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولى تضم أقسام:"بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان".وتأتي بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجرى الانتخابات بها أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وتنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر.