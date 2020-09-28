استبعاد 17 مرشحًا من كشوف انتخابات النواب بالقليوبية

أعلنت محكمة بنها الابتدائية استبعاد 17 مرشحًا محتملًا من كشوف انتخابات مجلس النواب؛ لعدم اكتمال الشروط اللازمة لهم وإيجابية 3 منهم لتحاليل المخدرات التى أجروها بالمستشفيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب عدم اكتمال الأوراق أو ورود نتائج التحاليل التى أجراها بعض المرشحين.وأعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أنه تم استلام أوراق 243 مرشحًا محتملًا بالمحافظة قبل غلق باب قبول طلبات الترشح الثانية مساء السبت الماضى، ليخوضوا المنافسة بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين بالنظام الفردى بالبرلمان.وجاء توزيع المستبعدين فى الكشوف الانتخابية بالمحافظة على النحو التالى، بنها وكفر شكر استبعاد 4 مرشحين، وطوخ وقها استبعاد 3 مرشحين، وقليوب والقناطر الخيرية استبعاد 3 مرشحين، وشبرا الخيمة استبعاد 3 مرشحين، وشبين القناطر استبعاد مرشح واحد، والخانكة والخصوص والعبور استبعاد 3 مرشحين.وشهدت المحكمة على مدار أيام تقديم الطلبات، إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقى الطلبات لتنظيم عمليات الدخول والخروج.وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدًا للمرشحين الفردى، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد المقاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).