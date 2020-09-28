14318 إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، إنها سجلت 14318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 335 حالة وفاة بسبب المرض.وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141741.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.