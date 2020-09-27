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د. محمد الباز
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الكرازة

الأنبا يؤانس يترأس قداس عيد الصليب بكاتدرائية الملاك ميخائيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:37 م
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم، صلوات قداس عيد الصليب، بكاتدرائية الملاك ميخائيل.

وشارك بصلوات القداس عدد من كهنة إيبارشية أسيوط، وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي بين المصلين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.

ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وتولى الآباء المطارنة والأساقفة، كل في إيبارشيته، تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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