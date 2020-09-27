البنك الدولى يمنح السودان مليونى دولار لتطوير إنذار فيضان النيل

قدم البنك الدولي 2 مليون دولار دعمًا لوزارة الري والموارد المائية السودانية، لتقوية أنظمة التنبؤ بالأمطار والإنذار المبكر لفيضان النيل.جاء ذلك خلال لقاء وزير الري ياسر عباس، اليوم، بالمدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون وميلينا استفنوفا المدير القطري للبنك بالسودان بطلب منهما، وذلك لمناقشة تقديم الدعم في مجال تقييم آثار الفيضان وتأهيل أنظمة المياه، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وقدم الوزير السوداني شرحًا لوفد البنك الدولي حول الفيضانات والأحداث التي صاحبتها خلال الفترة الماضية.من جهته، أعلن رئيس الوفد مدير البنك الدولي أن فريقًا فنيًا من البنك سيزور السودان للوقوف على الاحتياجات الفعلية وكيفية إنفاذ الدعم بأسرع فرصة ممكنة، كما تم النقاش حول عدد من المشاريع المستقبلية لزيادة سلامة سدود حصاد المياه وتركيب رادارات لقياس الأمطار في السودان.