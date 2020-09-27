رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«مصر هتعدي».. مبادرات دشنتها الدولة لدعم القطاع الخاص

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:58 م
القطاع الخاص
القطاع الخاص
سمر محمدين
طباعة
يلعب القطاع الخاص المصري دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد المصري، إذ تعد شركات القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في المشروعات القومية التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها في كافة النواحي الاقتصادية بالدولة.

ظهر جليًا دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص من خلال جهود الدولة التي قامت بها من خلال تدشين مبادرات تدعم وتمول شركات القطاع الخاص، وتستعرض "الدستور" جانب من تلك المبادرات في التقرير التالي.

• تمويل الأنشطة الصناعية

أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا لدعم القطاع الخاص، مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية لقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، والتي تستهدف زيادة حجم أعمالها أو حتى الشركات الراغبة في التواجد.

وتوفر الدولة الدعم المالي لتلك الشركات من خلال إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة، على أن يغطي التمويل كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.

• التعامل مع المصانع المتعثرة

تتضمن مبادرة التعامل مع المصانع المتعثرة برنامجًا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها والتي تصل لـ31 مليار جنيه، بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، خاصة أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.

فيما ألغى البنك المركزي البند الخامس في مبادرة تسوية ديون المصانع المتعثرة والذي نص على سداد 20% من المبلغ المطلوب سداده بحد أقصى 30 يونيو المقبل، والـ30% المتبقية في ديسمبر 2020.

في شهر فبراير الماضي تم تسوية مديونيات 141 شركة قيمتها 18.3 مليار جنيه، فضلًا عن 45 مصنعًا من المصانع الكبرى تم إقراضهم مبلغ 36.9 مليار جنيه لم يُضموا للمبادرة وديونهم تتخطى الـ10 ملايين جنيه، بينما هناك 86 مصنعا كان تعثرهم بسيطا؛ نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وتم إلغاء مديونية 93 مصنعًا بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم.

• مصر هتعدي

دشنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مبادرة "مصر هتعدي" بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر"، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء شركات القطاع الخاص.

تستهدف المبادرة الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، وانعكس علي تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات النمو في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

كيف تواجه الدولة الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية؟ (فيديو)

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري» بالهناجر

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية