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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: توجيه السيسى بعودة حركة البناء أقوى رد على المشككين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:21 م
النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور
مني هيبة
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أشاد النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، اليوم الأحد، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وإفريقيا بمنطقة مسطرد، بالاستمرار في تقديم منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الرئيس دائما ما يقف بجوار المواطن البسيط ويضعه على قائمة أولوياته، وأقوى رد على المشككين.

وأكد نشأت، في بيان له اليوم الأحد، أن الجميع يعلم ما تعانيه العمالة غير المنتظمة من ظروف قاسية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما أدى لفقدان عدد كبير منهم أعمالهم ولا يوجد أي مصادر أخرى للدخل، الأمر الذي جعل أغلبهم يعاني معاناة كبيرة، ومساندتهم واجب وضرورة، مشيرا إلى أن الشعب يقدر الدور الكبير للرئيس السيسي، حيث إننا من الدول القليلة التي صرفت إعانات للمواطنين، في حين أن هناك دول كبيرة سرحت العمالة والموظفين.

كما ثمن النائب، توجيه الرئيس أيضا بضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل، موضحا أن ذلك سيعيد عجلة الإنتاج مرة أخري في هذا القطاع الذي يضم أغلب العمالة، بجانب أن هذه الاشتراطات الجديدة لن تعيد العشوائية في البناء مرة أخري.

وأكد النائب، أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد، يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.

ولفت النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يراهن على وعي الشعب المصري، وهذا ظهر في عدم استجابتهم للدعوات التخريبية، ويحثهم على عدم الالتفات وراء الشائعات والمغالطات التي تروجها قوى الشر عن مصر بهدف زعزعة الثقة بين المصريين ومؤسسات الدولة.

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