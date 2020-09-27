مستشار برلمانية الوفد: السيسي وجه رسائل مهمة للمصريين اليوم

أشاد محيى بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بالرسائل المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجهها للشعب المصري خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد في محافظة القليوبية، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية، والتي ركز خلالها على أهداف هذه المشروعات، وبينها تسهيل وتخفيف العبء عن كاهل المصريين.وقال بدراوي إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضبط العمران للإسراع بمعدلات التنمية، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية، وأي إزالة تتم للمنفعة العامة لا تكون على حساب الناس، وكلك حذر من حملات التشكيك والصيد في المياه العكرة، وكذلك نراهن على وعي المصريين وأشكرهم على دعم جهود التطوير، وعلى المصريين الوعي بأهداف مخططات نشر الفوضى، وهناك من يستغل المواقف الصعبة من أجل تشكيك المصريين فيما يتم تنفيذه على أنه على حسابهم.