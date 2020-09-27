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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لدعم صحة المواطن.. الدولة توفر حلولًا لأزمات الأدوية وألبان الأطفال

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:13 م
هالة زايد،
هالة زايد،
سمر عبدالله
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تمثل الأدوية وألبان الأطفال أهمية قصوى بالنسبة للمواطن، ودعم كل ما يخص صحة المواطن المصري يعد مسألة حياة أو موت، لذا اهتم الرئيس السيسي بدعم الأدوية وألبان الأطفال لتصبح متوفرة لكل المواطنين باختلاف مستوياتهم، دون أن يتأثر أي شخص بأزمة قد تمر بها البلاد مثل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال، وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية من خلال وزارة الصحة، وخصصت الدولة 1.750 مليار جنيه لدعم تلك الأدوية وألبان الأطفال عام 2020- 2021.

وفي تصريحات صحفية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت أنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الأنسولين بكل أنواعه، و60% من أدوية الأورام، وذلك من خلال التصنيع المحلي.

وأكدت وزير الصحة أنه تم الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، مشيرة إلى ميكنة مخازن وزارة الصحة الرئيسية بنظام تشغيل المصانع المصرية، بهدف مراقبة الدواء من المصنع إلي المخزن وصولًا لمنافذ التوزيع والبيع، وذلك ضمن استراتيجية الإصلاح والرقابة لأى مشكلة قد تواجه سوق الدواء ونقصه.

وأوضحت أن هناك مخزونًا كافيًا من الأدوية، والمستلزمات الطبية كالقساطر والدعامات وفلاتر الكُلى وغيرها.

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