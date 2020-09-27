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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تعلن عن السيطرة على 6 قرى خاضعة للأرمن

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:16 م
أذربيجان
أذربيجان
منار احمد
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أعلنت القوات في أذربيجان، اليوم الأحد، اعتزامها دخول ٦ قرى خاضعة لسيطرة الأرمن.

وذلك من خلال مواجهات عنيفة، والتي اندلعت عن خط التماس بين الطرفين عند منطقة ناغورنو كارباخ.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية لفرانس برس: "حررنا 6 قرى، 5 في منطقة فيزولي وواحدة في جبرايل".

وردت وزارة الدفاع في إقليم ناغورنو كاراباخ بأنها دمرت 4 مروحيات أذرية، و15 طائرة مسيرة، إضافة لـ10 دبابات.

واندلع قتال بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إنها أسقطت طائرتي هليكوبتر أذربيجانيتين.

وكانت تركيا قد أشعلت أزمة أرمينيا وأذربيجان بتصريحات مثيرة بعد الاشتباكات التي وقعت على جانبي إقليم ناغورنو كاراباخ، وسقوط طائرتي هليكوبتر تابعتين لأذربيجان.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الوزارة الأرمينية، شوشان ستيبانيان، إن القتال بدأ الأحد بهجوم أذربيجاني، لكن أذربيجان قالت إن الجانب الأرميني هاجم، وأن أذربيجان شنت هجوما مضادا.

يذكر أن إقليم ناغورنو كاراباخ هي منطقة عرقية أرمينية داخل أذربيجان، خرجت عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية الحرب في عام 1994، وللجانبين وجود عسكري مكثف على طول منطقة منزوعة السلاح تفصل المنطقة عن بقية أذربيجان.

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