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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن يدفع بـ«أمين المحليات» لانتخابات النواب بالإسماعيلية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:08 م
المهندس أحمد صبري
المهندس أحمد صبري
صقر محمد
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أعلن المهندس أحمد صبري، أمين عام شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، ترشحه لمجلس النواب 2020 على مقاعد الفردي، بالدائرة الأولي بمحافظة الإسماعيلية، وحصل علي رمز السلم.

ويعد "صبري" عضوًا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيسًا للجنة الشباب العامة بنقابة المهندسين، وسبق وتدرج في عدد من المناصب التنظيمية داخل حزب مستقبل وطن، أبرزهم أمينًا للتنظيم وللشباب علي مستوي الجمهورية.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن يخوض إنتخابات البرلمان علي جميع مقاعد الجمهورية، بالإضافه إلى حصده النسبة الأكبر من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر.

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