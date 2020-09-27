مستقبل وطن يدفع بـ«أمين المحليات» لانتخابات النواب بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد صبري، أمين عام شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، ترشحه لمجلس النواب 2020 على مقاعد الفردي، بالدائرة الأولي بمحافظة الإسماعيلية، وحصل علي رمز السلم.ويعد "صبري" عضوًا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيسًا للجنة الشباب العامة بنقابة المهندسين، وسبق وتدرج في عدد من المناصب التنظيمية داخل حزب مستقبل وطن، أبرزهم أمينًا للتنظيم وللشباب علي مستوي الجمهورية.جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن يخوض إنتخابات البرلمان علي جميع مقاعد الجمهورية، بالإضافه إلى حصده النسبة الأكبر من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر.