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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وظائف وزارة التموين 2020.. وكيفية التقديم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:36 م
وزارة التموين
وزارة التموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، عن توفير وظائف وزارة التموين 2020 بالهيئة حيث يمكن التقديم لها عن طريق تقديم تلك الطلبات باليد إلى مقر الهيئة وذلك حتى يتم الإعلان عن رابط التقديم في وظائف وزارة التموين 2020 على الموقع الإلكتروني.

وظائف وزارة التموين 2020 المتاحة في الهيئة العامة

مفتش إداري ومفتش مالي.

أخصائي حاسب آلي تخصص برمجة.

مهندس حاسب آلي.

أخصائي بحوث وخدمات الاستيراد.

أخصائي استيراد وتسويق محلي.

مراجع حسابات.

محاسب.

سائق.

أخصائي أمن.

أخصائي مشتريات.

الشروط المطلوبة للتقدم في وظائف وزارة التموين 2020

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة الحاسب الآلي.

يكون حاصل على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

المستندات المطلوبة للتقدم في وظائف وزارة التموين 2020

​أصل المؤهل الدراسي.

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة الرقم القومي سارية.

أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

شهادة خبرة إن وجدت.

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