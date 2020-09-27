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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء رصف شارع النيل من ميدان الجيزة للكيت كات (صور)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:14 م
رصف شارع النيل
رصف شارع النيل
عبدالله هشام
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بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة الطرق والنقل.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحي والتي تدهورت حالته من طبقة رصف وجزيرة وسطى رصيف مشاة ومسطحات خضراء لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مروري مهم ويشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة.

وأضاف أن أعمال التطوير تهدف إلى توحيد النسق العام للشارع والحفاظ على الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخرى، موضحًا أن الأعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحي بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات والقطاع السكني بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى نفق الجلاء ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال 3 أشهر.

وأوضح المحافظ بأن الشارع سيصل إلى 4 حارات في كل اتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحي مؤهل للمشاة بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاة وتدعيم الجزيرة الوسطي وجانبي الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية لتعطي للشارع لمسة حضارية.

وأشار إلى أنه يمكن استغلال المشروع في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في أعمال الصيانة للشارع بالإضافة إلي أنه سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

وأكد "راشد" أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير كل المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية إلى المناطق الأثرية والمزارات السياحية وذلك بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية وغير مخططة.

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