ضبط 30 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا بدمياط

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 600 كرتونة سجائر "مجهولة المصدر" بإجمالي 30000 علبة سجائر "مهربة جمركيًا" - مبلغ مالي، بحوزة 3 أشخاص داخل مخزن بدائرة مركز شرطة كفر سعد.كما تم ضبط 4 سيارات تستخدم فى توزيع المضبوطات، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسجائر المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.