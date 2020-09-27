رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل باستا بصلصة الريحان البستو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
باستا بصلصة الريحان
باستا بصلصة الريحان البستو
سلمى بدر
طباعة
تقدم جريدة «الدستور» طريقة عمل باستا بصلصة الريحان من المطبخ الإيطالي من أطيب وألذ وصفات الباستا السهلة والمميزة على سفرة غداء اليوم، تعلمي طريقة العمل السهلة وتمتعي مع العائلة بالطعم الرائع.

المقادير:
- صلصة الريحان البستو:
أوراق الريحان: 2 كوب طازجة.
جبن البارميزان: نصف كوب مبشور.
صنوبر: نصف كوب أو جوز محمص.
ملح: حسب الرغبة.
الثوم: 4 فصوص مقشر.
زيت الزيتون: 5 ملاعق كبيرة.
- مكرونة: 250 جرام.
- ملح: رشة.
- الطماطم الشيري: 5 ثمرات.
- الثوم: فص مقشر بدون هرس.
- ريحان: اوراق ريحان طازجة، للتزيين.

طريقة التحضير:
- تضاف المكرونة إلى قدر محتوي على الماء المغلي والملح، وتسلق مع ضرورة البعد عن المبالغة في السلق.

صلصة الريحان:
- تضاف كل مكونات الصلصة إلى وعاء الخلاط الكهربائي، فتضرب على سرعة متوسطة، حتى الحصول على صلصة ناعمة القوام بصورة نصفية.
- يضاف الزيت والريحان والثوم إلى قدر، على حرارة متوسطة، فتقلب المكونات.
- وبعد خمس دقائق، ينزع الثوم من المقلاة، فتضاف صلصة الريحان، وتطهى لدقيقة.
- تضاف المكرونة المسلوقة، مع التقليب حتى تتشرب الصلصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

«داسوا على وشه بالجزمة».. الباز يكشف سبب غياب محمد ناصر عن «مكملين»

«متصورة في ستوديو».. مفاجأة من العيار الثقيل عن مظاهرات نزلة السمان

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

الصور

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 26-9-2020

اكتشاف جديد يحارب كورونا

توقف حافلة أكسفورد يونايتد بسبب رذاذ مضاد لكورونا

تطوير لقاح يعمل على منع فيروس كورونا من الوصول إلى البشر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

فتح باب الالتحاق بالدفعة الثالثة لمدرسة الرسوم المتحركة

٤ شعراء يتألقون فى أمسية بيت شعر الأقصر

قريبًا.. «على عتبة العدم» بالعربية لـ إدموند جابيس

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج إقرأ معانا الليلة