روسيا البيضاء تتهم الدول الغربية بمحاولة بث الفوضى

اتهم فلاديمير ماكي، وزير خارجية روسيا البيضاء، الدول الغربية بمحاولة بث «الفوضى» في بلاده التي تشهد احتجاجات في الشوارع منذ انتخابات جرت في الشهر الماضي.وقال «ماكي»، للجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان عبر الفيديو: «نشهد محاولات لزعزعة الوضع في البلد، التدخل في شؤوننا الداخلية والعقوبات والقيود الأخرى على روسيا البيضاء سيكون له أثر عكسي ويضر الجميع».يشار إلى أن قوات الأمن في روسيا البيضاء اعتقلت عشرات المتظاهرين أمس السبت، مع خروج الحشود في مسيرات وسط العاصمة مينسك متهمين رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.