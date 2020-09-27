انفجار أسطوانة بوتاجاز أمام كنيسة العذراء فى قنا

وقع منذ دقائق معدودة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، انفجار قوي هز مدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، أمام كنيسة العذراء، وذلك بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بوقوع حريق هائل بالقرب من كنيسة العذراء بدائرة مركز نقادة جنوب محافظة قنا، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الوحدات السكنية في المدينة دون سقوط ضحايا.وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.