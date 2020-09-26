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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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عزاء يتحول لمظاهرة على شاشات «الإرهابية» (فيديو)
السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:40 م
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كشف المواطن عادل عز الرجال، أنه تفاجئ بوجوده في أحد الفيديوهات التي أذاعتها القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أنها تظاهرات القرى.
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