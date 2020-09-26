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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تأهيل وتدريب الشباب يتصدر أولويات مجموعة طلعت مصطفى (فيديو وصور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:56 م
مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى
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تؤمن مجموعة طلعت مصطفي القابضة من منطلق مسئوليتها المجتمعية بأهمية تأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل، وفى هذا الإطار وضعت في مقدمة أولوياتها إتاحة فرص التدريب والتأهيل لأكبر عدد ممكن من الشباب، عبر خططها السنوية التى تستهدف زيادة هذه الأعداد في مختلف التخصصات.
وتحكى روان خالد صلاح ونورالدين إيهاب قصص عملية من واقع فرص التدريب بالمجموعة، فيما تؤكد "روان" التي تدرس علوم الكمبيوتر، فترة تدريبة بالمجموعة خلال سنوات دراستي الجامعية غيرت مسار حياتي، حيث تعلمت فنون التعامل مع معطيات سوق العمل.
وتؤكد أنا حاليا في الفرقة الرابعة في آخر سنة بالجامعة وأصبحت أمتلك خبرات في مجال ربط علوم الكمبيوتر بالمكاتب الهندسية وتوظف تخصصي في مجالات متعددة منها قطاع الإنشاءات، خاصة أن مجموعة طلعت مصطفي من أكبر الشركات العقارية في مصر وتمتلك مشروعات متعددة وفريدة من حيث نظم التصميم مما يعزز قدراتنا على مواكبة سوق العمل.
وتوضح أن التدريب في مجموعة طلعت مصطفي يفتح آفاقا متعددة لنا كخريجين في سوق العمل، خاصة أن فترات التدريب والشهادات التي نحصل عليها من المجموعة تعزز السيرة الذاتية لأى خريج، مما يجعله قادرا على المنافسة في سباق فرص التوظيف.
وتروى نورالدين إيهاب تجربة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، قائلة "اخترت التدريب في مجال خدمة العملاء، وكنت أبحث عن استكشاف المجال خاصة أن مجال خدمة العملاء من المجالات مهمة في عالم البزنس لأنه دائما يعتمد على تقديم الحلول للحفاظ على عملاء الشركات، فالعميل أساس النشاط.
وتوضح أن فترة تدريبي في مجموعة طلعت مصطفى منحتني خبرات غير تقليدية، فضلا عن مناخ العمل العام المشجع، خاصة أن محور دراستي إدارة الأعمال، ولمست فعلا خلال فترة تدريبي أن الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة أولويات مجموعة طلعت مصطفى.

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