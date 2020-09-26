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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاروق حسني: 5 جوائز جديدة في الدورة الثانية للمؤسسة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:52 م
فاروق حسني
فاروق حسني
جمال عاشور
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قال الفنان فاروق حسني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إن الدورة الأولى للمسابقة التي أطلقتها المؤسسة كانت في التصوير "الرسم"، وتم تزويد أربع جوائز أخرى هذا العام، وهم "التصوير الضوئي الفوتوغرافي، والنحت، والعمارة، والنقد الفني".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المؤسسة بالزمالك، للكشف عن الجوائز الجديدة التي تم إضافتها في المؤسسة، أن الهدف من المؤسسة دعم الشباب، وتطوير الثقافة.

وتقدم فاروق حسني، بالشكر للدولة المصرية، لرعايتها نشاط المؤسسة، والموافقة على إقامة نشاط المؤسسة، متمثلة في وزارتي الثقافة والتضامن، وكل مجلس أمناء المؤسسة والقائمين عليها.

من جانبه، قال الكاتب محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، منذ عام التقينا في هذا المكان لنشهد مولد ظاهرة جديدة، لافتا إلى أن الدولة بجانب مؤسسات المجتمع المدني ترعى الثقافة وتطورها، فمصر صنعت مجدها بالقوى الناعمة.

وأضاف: أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون نجحت في إحداث حراكا ثقافيا كبيرا في الساحة الثقافية، وأقبل عليها الشباب، وذلك واضح في التقدم للجائزة، إلى جانب إحداثها صدى إيجابي في الدول العربية.

وأشار إلى أن القيمة المالية لجوائز المؤسسة 50 ألف جنيه في المركز الأول، و20 ألفا في المركز الثاني، و10 آلاف في المركز الثالث، وذلك في كل الجوائز ما عدا النقد الفني، فتكون جائزة المركز الأول 30 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 10 آلاف جنيه.

وأوضح أن التقدم للجوائز في مجال الرسم وابنحت والنقد الفني في أول أكتوبر، أما التقدم لمسابقة العمارة والتصوير الفوتوغرافي سيكون في مطلع مارس المقبل.

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