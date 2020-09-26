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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء الإداري يقضي بعدم جواز نظر دعوى استقلال الكنيسة الأسقفية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:47 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المطران منير حنا أنيس بصفته رئيس إقليم الإسكندرية الجديد بمنح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة، لسابقة الفصل فيها.

وقالت الدعوى إنه بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كافة المقومات المادية والمعنوية وفقًا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.

وتابعت الدعوى، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانونًا في مصر، وقد حرص الدستور المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.

وأشارت الدعوى إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى، حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر، في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية، فضلًا عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.

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