«التاريخ الأسود».. سجل الفساد المالي للأجير الهارب محمد علي





ودائما ما يتحدث الأجير الهارب عن فساد مزعوم خلال تلك الفيديوهات التي يبثها بين الحين والأخر متناسيًا قضايا الفساد المالي المتورط فيها بالفعل، وهي ما تسلط "الدستور" الضوء عليها في التقرير التالي.



آخر اتهامات الفساد المالي والإداري التي يواجهها حاليًا الأجير الهارب، كان تسريب صوتي له يقر فيه بامتلاكه فيلا وشركة رأس مالها مليون و250 ألف يورو، والمنزل الذي يعيش فيه اشتراه بمليون و250 ألف يورو، وأنفق عليه مليونًا و200 ألف يورو، وتعتبر فيلا الهارب مساحتها 1650 مترًا (650 مترًا مباني وألف متر حديقة).



ليس ذلك فحسب، بل سبق وتقدم أحد العاملين لديه في شركته والذي عمل معه لمدة ٥ سنوات في الكثير من المشروعات التي تنفذها شركات الهارب، بشكوى أنه سرق حقوقه وحقوق العمال، وطالبوه بحقوقهم أكثر من مرة حيث وصل الأمر أنهم ذهبوا لمقر الشركة ولكنه تهرب منهم.



وقال العامل في لقاء تلفزيوني: "حاولنا أكثر من مرة المطالبة بحقوقنا، وكنا نحاول مقابلته في الإدارة بالشركة، ولكنه كان يتهرب، على الرغم من وجود سيارته أسفل المبنى، ونحن نعلم ومتأكدون أنه بالفعل موجود".



وتطبيقًا للمثل القائل وشهد شاهد من أهلها، استولى الأجير الهارب على تركة شقيقه المتوفي، وحرم أمه من الميراث وتم الحكم فيها بحبسه 6 أشهر فى القضية رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، بناء على دعوة قضائية رفعتها والدته ضده تتهمه بالاستيلاء على حقها.



وما يعزز فساد مقاول الجماعة الهارب ماليًا، الحكم الذي صدر ضده، بتهمة التهرب الضريبى وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و720 ألفًا و629 جنيهًا، في القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات، لاتهامه بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه.



وسبق وأعلنت إسبانيا التي هرب إليها ذلك الأجير، أنها حددت إقامته في برشلونة بسبب قضايا فساد مالي يواجهها، والأحكام الصادرة ضده لتهربه بقضايا احتيال ضريبي تصل إلى 135 مليون جنيه (7،4 مليون دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه (219 ألف دولار).



وهناك عدد من قضايا الفساد المالي التي صدر ضد الأجير الهارب حكم فيها، منها حكم محكمة جنح التهرب الضريبى، بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفًا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة فى القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات.



ولم يرد المقاول على كل تلك الاتهامات، لاسيما بعدما اتهمه إعلاميون في مصر بأنه سدد ضرائب شركة واحدة فقط لكنه كان يمتلك 5 أخرين، وطالبوه بالخروج إلى الناس عبر صفحته وعرض إقراراته الضريبية، ليثبت للناس أن جميع أوراقه سليمة، ويمتلك تسوية لتلك الضرائب والاتهامات.



ومؤخرًا، اتهم الإعلام الإسباني محمد علي بالفساد المالي والتهرب الضريبي، قائلين إنه يتهم ابن عمه وسائقه بسرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف يورو من مسكنه في برشلونة للتغطية على قضايا غسيل الأموال والتهرب الضريبي.



وكشف موقع صحيفة "cronica global" الإسبانية عن حقيقة أملاك المقاول الإرهابي الهارب محمد علي، بعد الكشف عن بلاغ بسرقة مجوهرات له في برشلونة بقيمة 300 ألف يورو، على يد شريكه وأبن عمه صفي الدين البقاوي وسائقه يوسف المالكي.



ونقلًا عن مصادر لتلك الصحيفة، فإن محمد علي يسعى لإعادة إظهار صورته في أوروبا كرجل أعمال ضحية للنظام المصري، لإخفاء عمليات فساده في إسبانيا، خاصة بعد أحكام صدرت ضده لارتكابه جرائم اقتصادية، مثل تلك التي تظهر الآن في شكوى أخرى ضده في إسبانيا.



وإزاء ذلك الفساد المالي الذي فُضح به محمد علي، تصدر هاشتاج "محمد علي خاين" و"فساد محمد علي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشارك وتفاعل على ذلك الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التدوينات الصغيرة وفق أدوات رصد وتحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمتها "الدستور".



تؤكد أداة Talkwalker أنه بعد اطلاق الهاشتاج بساعات قليلة شارك فيه 1.1 ألف متفاعل، فيما توقعت الأداة أن يصل التفاعل في حال استمراره إلى 30 مليون مشاركة، وجاءت نسبة التفاعل السلبي على الهاشتاج بنسبة 27%.

يطلّ كل فترة الأجير الهارب محمد علي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتحريض المصريين على النزول للشارع والتظاهر في محاولة لنشر الفوضي في البلاد، وعلى الرغم من عدم الاستجابة لتلك الدعوات الخبيثة وفشلها إلا أنه مستمر فيها.ودائما ما يتحدث الأجير الهارب عن فساد مزعوم خلال تلك الفيديوهات التي يبثها بين الحين والأخر متناسيًا قضايا الفساد المالي المتورط فيها بالفعل، وهي ما تسلط "الدستور" الضوء عليها في التقرير التالي.آخر اتهامات الفساد المالي والإداري التي يواجهها حاليًا الأجير الهارب، كان تسريب صوتي له يقر فيه بامتلاكه فيلا وشركة رأس مالها مليون و250 ألف يورو، والمنزل الذي يعيش فيه اشتراه بمليون و250 ألف يورو، وأنفق عليه مليونًا و200 ألف يورو، وتعتبر فيلا الهارب مساحتها 1650 مترًا (650 مترًا مباني وألف متر حديقة).ليس ذلك فحسب، بل سبق وتقدم أحد العاملين لديه في شركته والذي عمل معه لمدة ٥ سنوات في الكثير من المشروعات التي تنفذها شركات الهارب، بشكوى أنه سرق حقوقه وحقوق العمال، وطالبوه بحقوقهم أكثر من مرة حيث وصل الأمر أنهم ذهبوا لمقر الشركة ولكنه تهرب منهم.وقال العامل في لقاء تلفزيوني: "حاولنا أكثر من مرة المطالبة بحقوقنا، وكنا نحاول مقابلته في الإدارة بالشركة، ولكنه كان يتهرب، على الرغم من وجود سيارته أسفل المبنى، ونحن نعلم ومتأكدون أنه بالفعل موجود".وتطبيقًا للمثل القائل وشهد شاهد من أهلها، استولى الأجير الهارب على تركة شقيقه المتوفي، وحرم أمه من الميراث وتم الحكم فيها بحبسه 6 أشهر فى القضية رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، بناء على دعوة قضائية رفعتها والدته ضده تتهمه بالاستيلاء على حقها.وما يعزز فساد مقاول الجماعة الهارب ماليًا، الحكم الذي صدر ضده، بتهمة التهرب الضريبى وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و720 ألفًا و629 جنيهًا، في القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات، لاتهامه بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه.وسبق وأعلنت إسبانيا التي هرب إليها ذلك الأجير، أنها حددت إقامته في برشلونة بسبب قضايا فساد مالي يواجهها، والأحكام الصادرة ضده لتهربه بقضايا احتيال ضريبي تصل إلى 135 مليون جنيه (7،4 مليون دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه (219 ألف دولار).وهناك عدد من قضايا الفساد المالي التي صدر ضد الأجير الهارب حكم فيها، منها حكم محكمة جنح التهرب الضريبى، بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفًا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة فى القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات.ولم يرد المقاول على كل تلك الاتهامات، لاسيما بعدما اتهمه إعلاميون في مصر بأنه سدد ضرائب شركة واحدة فقط لكنه كان يمتلك 5 أخرين، وطالبوه بالخروج إلى الناس عبر صفحته وعرض إقراراته الضريبية، ليثبت للناس أن جميع أوراقه سليمة، ويمتلك تسوية لتلك الضرائب والاتهامات.ومؤخرًا، اتهم الإعلام الإسباني محمد علي بالفساد المالي والتهرب الضريبي، قائلين إنه يتهم ابن عمه وسائقه بسرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف يورو من مسكنه في برشلونة للتغطية على قضايا غسيل الأموال والتهرب الضريبي.وكشف موقع صحيفة "cronica global" الإسبانية عن حقيقة أملاك المقاول الإرهابي الهارب محمد علي، بعد الكشف عن بلاغ بسرقة مجوهرات له في برشلونة بقيمة 300 ألف يورو، على يد شريكه وأبن عمه صفي الدين البقاوي وسائقه يوسف المالكي.ونقلًا عن مصادر لتلك الصحيفة، فإن محمد علي يسعى لإعادة إظهار صورته في أوروبا كرجل أعمال ضحية للنظام المصري، لإخفاء عمليات فساده في إسبانيا، خاصة بعد أحكام صدرت ضده لارتكابه جرائم اقتصادية، مثل تلك التي تظهر الآن في شكوى أخرى ضده في إسبانيا.وإزاء ذلك الفساد المالي الذي فُضح به محمد علي، تصدر هاشتاج "محمد علي خاين" و"فساد محمد علي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشارك وتفاعل على ذلك الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التدوينات الصغيرة وفق أدوات رصد وتحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمتها "الدستور".تؤكد أداة Talkwalker أنه بعد اطلاق الهاشتاج بساعات قليلة شارك فيه 1.1 ألف متفاعل، فيما توقعت الأداة أن يصل التفاعل في حال استمراره إلى 30 مليون مشاركة، وجاءت نسبة التفاعل السلبي على الهاشتاج بنسبة 27%.

Talkwalker

كما استخدم المتفاعلون عدد من الهاشتاجات للهجوم على محمد علي المقاول الهارب، كان منها: "الشعب يريد إعدام الإخوان، الخائنة زوجة المقاول الهارب، السيسي الرجل الفولاذي، السيسي يهزم التنظيم الدولي للإخوان".

منصات التواصل الاجتماعي

وشاركت عدد من منصات التواصل الاجتماعي في تلك الهاشتاجات المناهضة للهارب محمد علي، وبلغت نسبة المشاركة على موقع تويتر 84.5%، تليها المواقع الإخبارية بنسبة 12.4%، ثم المدونات بنسبة 2.9%.

الهاشتاجات

وشارك الذكور في التفاعل على تلك الهاشتاجات بنسبة 61.8%، أما الإناث شاركوا بنسبة 38.2%، أما الفئات العمرية بلغت نسبة مشاركة الفئة من 18 - 24 نحو 33%، تليها الفئة العمرية 25 – 34 بنسبة 33%، وأخيرًا الفئة العمرية من 35 - 44 بنسبة 34.1%.