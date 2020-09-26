شارع اللبيني بفيصل يغرق في «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

شهد شارع اللبيني بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، انسداد في إحدى مواسير المياه ما تسبب في غرق الشارع وحدوث شلل مروري للسيارات وإعاقة حركة المارة في الشوارع.وتوقفت حركة المرور بداية من الطريق الدائري ومرور حدائق الأهرام وحتى شارع الملك فيصل، بسبب زيادة منسوب المياه بما يعيق حركة السير.في السياق ذاته؛ قال وليد عابدين، المتحدث لشركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة الجيزة للمياه، وجه بإرسال سيارات لشفط المياه وإصلاح العطل لإعادة فتح الطريق مرة أخرى وعودة الشيء لأصله.وأضاف عابدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب تراكم المياه يرجع إلى حدوث انسداد في ماسورة صرف صحي وأن سيارات شفط المياه بدأت بالفعل في نزح المياه وإعادة فتح الطريق مجددا بعد الانتهاء من إصلاح العطل.