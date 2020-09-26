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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وفاة الناشر السوري رياض الريس عن عمر 83 عامًا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:40 م
الناشر السوري رياض
الناشر السوري رياض الريس
ايهاب مصطفى
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توفى مساء اليوم السبت، الناشر والصحفي السوري رياض الريس عن عمر 83 عامًا.

رياض الريس ولد عام 1937، وكان قد عمل مع كامل مروة مؤسس جريدة الحياة الذي وفّر له فرصة العمل مراسلًا صحافيًا في فيتنام عام 1966، وهي التجربة التي أكملها مع غسان تويني في النهار.

في وقت الحرب الأهلية اللبنانية، ذهب رياض إلى لندن، وفي عام 1977، أصدر جريدة «المنار». وكانت أول جريدة عربية تصدر في أوروبا. ثم أسس «شركة رياض الريس للكتب والنشر» سنة 1986.

يذكر أن للريس مؤلفات كثيرة منها "الفترة الحرجة.. دراسات نقدية"، و"أرض التنين الغير.. رحلة إلى فيتنام"، و"رياح الجنوب"، ورياح السموم"، و"رياح الشرق"، و"صحافي ومدينتان"، وغيرها.

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