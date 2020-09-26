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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الشريف»: نهاية المتآمرين على مصر ستكون مأساوية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:45 م
النائب أحمد حلمى
النائب أحمد حلمى الشريف
عائشة حسن
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أكد النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، أن نهاية الخونة والمتآمرين ضد الدولة المصرية من الفارين لخارج البلاد والمتواجدين داخل قطر وتركيا من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ستكون مأساوية بعد طردهم من داخل قطر وتركيا.

ووصف "الشريف" فى بيان اليوم الفيديوهات التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات العار والدم والإرهاب التي تبث سمومها من داخل قطر وتركيا بأنها كلها كذب، مشيدا بدور المصريين في كشف وفضح هذه الفيديوهات أمام الرأى العام المصرى والعالمى.

وتوقع النائب أحمد حلمى الشريف قيام النظامين الإرهابيين القطري ممثلا فى أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد والتركى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب أردوغان بطرد هؤلاء الخونة بعد ازدياد حدة المعارضة الشعبية القطرية والتركية ضد نظامى تميم وأردوغان، مشيرا إلى أنه بمجرد تسليم هؤلاء الخونة لمصر سيتم محاكمتهم والقصاص منهم على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية متعددة ضد مصر وشعبها.

ووجه النائب أحمد حلمى الشريف تحية للشعب المصرى العظيم الذى يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لمواجه جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن المصريين قادرون على مواجهة قوى الشر والظلام والارهاب وإسقاط جميع مخططاتهم الهادفة لإسقاط الدولة المصرية.

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