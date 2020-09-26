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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة على الموقع الإلكتروني.. غدا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:44 م
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج المرحلة الثالثة من التنسيق ستكون متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني صباح غدا الأحد.

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-
عدد الطلاب المتقدمين الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي
108274 74190 182464

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي
كليات جامعية 83667 22092 105759

معاهد تابعة للوزارة 20627 50516 71143

الإجمالي 104294
72608
176902

كما تم استفاذ عدد (3980) طالبا وطالبة من القسم العلمي، وعدد (1582) طالبا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.

يذكر أن بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 1792020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 2292020 ولمدة ستة أيام، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب.

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