محافظ الشرقية: 967 مليون جنيه لتنفيذ 25 مشروعًا فى أبوحماد

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ 270 مشروعًا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارًا و106 ملايين جنيه، منها 25 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي، الصحة، الطرق والكباري، الأبنية التعليمية، الشباب والرياضة، الكهرباء) بمركز ومدينة أبوحماد بتكلفة بلغت 966 مليونًا و900 ألف جنيه.وأوضح غراب، في بيان، أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 655 مليون جنيه بمركز ومدينة أبوحماد، شملت إنشاء محطة رفع صرف صحي كفر أبونجم بتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي الأسدية بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء مشروع صرف صحي بكفر العزازي بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي العباسة الكبرى بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي نزلة العباسي بتكلفة 200 مليون جنيه، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.وللارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، أكد محافظ الشرقية أنه جار إنشاء مستشفى حميات أبوحماد بالسعدية بتكلفة 106 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه جار تطوير مركز شباب الحلمية بتكلفة 463 ألف جنيه، كذلك الانتهاء من استخراج التصاريح وطرح المناقصات الخاصة بإنشاء موزع كهرباء "الصوة" ذى الجهد المتوسط.وأوضح، أنه جار تنفيذ مشروعين بقطاع الطرق والكباري بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه بمركز ومدينة أبوحماد، شملت إعادة رصف طريق العباسة أبوحماد أبوالأخضر بطول 24 كيلومترًا، وبتكلفة 99 مليونًا و500 ألف جنيه، ورصف مدخل أبوحماد بطول 2.5 كم وبتكلفة 11 مليونًا و500 ألف جنيه، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفتح الطريق أمام السيارات وعبور المواطنين.وفي قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين، أكد محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 15 مشروعًا بتكلفة 94 مليونًا و500 ألف جنيه، شملت إنشاء جديد لمدرسة "البوز" الإعدادية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، ولمدرسة الحرية للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا وبتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه، ولمدرسة صلاح عبدالله الشافعي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا بتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، ولمدرسة محمد عبدالسميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلًا بتكلفة 7 ملايين و900 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أبوزكريا الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة نظله موسي جعفر الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 7 ملايين و100 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة صلاح حبارة للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا وبتكلفة 6 ملايين و600 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة كفر أبوالنور لإضافة 11 فصلًا وبتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه.وأضاف، أنه جار تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمدرسة الحلمية الابتدائية المشتركة لتطوير 16 فصلًا بتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه، ومدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية لتطوير 11 فصلًا وبتكلفة 6 ملايين و100 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة أبوحماد الثانوية التجارية لتطوير 36 فصلًا وبتكلفة 9 ملايين و800 ألف جنيه، وأعمال توسعة 15 فصلًا بمدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 23 فصلًا بمدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بتكلفة 5 ملايين و900 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة الشهيد رامي إسماعيل الابتدائية بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 13 فصلًا بمدرسة السناجرة الابتدائية القديمة بتكلفة 4 ملايين و100 ألف جنيه.