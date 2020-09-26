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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مراكب صيد بهيئة قناة السويس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:00 م
مراكب صيد
مراكب صيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تسابق هيئة قناة السويس وشركة القناة للإنشاءات البحرية الزمن من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء مراكب الصيد، والمحدد لها شهر أكتوبر المقبل، بتدشين جزء من الدفعة الأولى من مراكب الصيد، ومستهدف تدشين باقي الدفعة خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لإجراء التجارب في الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020، والدفعة الثانية بعدها بثلاثة أشهر.

وكشف المهندس جابر محمد الغطاس رئيس مجلس إدارة شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، عن فكرة مشروع إنشاء مراكب الصيد، قائلًا: بدأت الفكرة مع توجيهات الدولة لتدعيم أسطول الصيد البحري لصالح الشركة الوطنية للثروة السمكية، بإجمالي 34 مركبا كدفعة أولى من إجمالي 100 مركب، موضحًا أن حصة شركة القناة للإنشاءات البحرية من تنفيذ إجمالي المراكب كمرحلة أولى تقدر بـ 12 مركب صيد لدعم أسطول الصيد المصري.

وعن تكلفة المشروع، يقول الغطاس، يتكلف إنشاء 12 مركب صيد للأغراض البحرية أكثر من 250 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه جاري استكمال أعمال البناء والتركيبات، ووصلت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع حوالى 75%.

وأشار إلى أنه تم تدشين عدد2 قاطرة ألومنيوم قوة شد 8 طن لصالح شركة القناة لرباط وأنوار السفن بتكلفة إجمالية حوالي 40 مليون جنيه، وهي القاطرات الأولى من نوعها لهيئة قناة السويس، وجار التسويق لها داخل الهيئة وموانئ الجمهورية، وسيتم تجارب القاطرة الأولى تمهيدًا لتسليمها الأسبوع الأول من أكتوبر 2020 والثانية في الأسبوع الثاني من نوفمبر 2020.

مستهدف تدشين عدد1 صال 800 طن (حامل السن) في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2020.

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