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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر يشيد بجهود الحكومة فى تجهيز أراضى سيناء للزراعات الشتوية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:31 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل محافظة شمال سيناء.

وأكد "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، الأهمية القصوى لاتجاه الحكومة لتجهيز وحرث الأراضي الزراعية وإعدادها وتهيئتها للزراعات الموسمية الشتوية، في إطار تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول المتوقعة، مطالبا بتخصيص بعض المحاصيل الزراعية للتصنيع الزراعى من خلال إنشاء مشروعات صناعية مخصصة في استغلال إنتاج المحاصيل الزراعية داخل وسط سيناء لتصنيعها من أجل الاستهلاك المحلي وتصدير الباقي لمختلف الأسواق خاصة الأسواق العربية والإفريقية.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة وضع الخطط التنفيذية من أجل الاستفادة الحقيقية من مياه السيول والأمطار التي تشهدها المنطقة في فصل الشتاء خاصة في ضوء نجاح مزارعي شمال سيناء في زراعة 11 ألفا و145 فدانًا من القمح والشعير على مياه الأمطار خلال موسم 2019-2020 في مختلف مراكز المحافظة.

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