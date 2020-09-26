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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق «أبوالأخضر- المانسترلى»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:26 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال رصف طريق "أبوالأخضر- العلاقمة -المانسترلي" بقطاعيه الأول والثاني بطول 14 كم بنطاق مركزي الزقازيق وههيا، بتكلفة 77 مليونًا و300 ألف جنيه، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق، والمهندس هاني فاضل مدير هيئة السكك الحديدية بالشرقية.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق عن مراحل تنفيذ الاعمال بمشروع رصف طريق "أبوالأخضر- العلاقمة- المانسترلي" بقطاعيه الأول والثاني، وتمت الإشارة إلى أن القطاع الأول للطريق يبدأ من "أبوالأخضر- كفر موسى عمران- العلاقمة"، بطول 7 كم وبتكلفة 35 مليونًا و900 ألف جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 72%.

والقطاع الثاني يبدأ من "أبوالأخضر- العلاقمة" وصولًا إلى المانسترلي بطول 7 كم وبتكلفه 41 مليونًا و400 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلي 89%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع نهاية يونيو 2021.

وأضاف مدير مديرية الطرق أن الأعمال الجارية بالمشروع تشمل ازدواج وتوسعة ورصفًا ورفع كفاءة ‏وإنارة وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق، وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات، بالإضافة إلى أنه يمثل محورًا مروريًا جديدًا يربط بين مراكز "بلبيس- الزقازيق، وههيا- أبوكبير"، ويقلل من حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل الأعمال بالطريق مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 17 مشروعًا بقطاع الطرق بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 ألف جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية ومرافقوه على تفقد مزلقان أبوالأخضر لبحث إمكانية تطويره، موجهًا مدير هيئة السكك الحديدية بالشرقية بإعداد التصور اللازم لتطوير المزلقان ليتماشى مع التوسعات الجارية بالطريق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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