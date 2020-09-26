قرقاش يعلق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف
السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
وكالاتطباعة
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب استقالته من منصبه اليوم السبت.
وكتب قرقاش عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرر".
وكان أديب أعلن في كلمة له من قصر بعبدا في وقت سابق اليوم اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.
وكتب قرقاش عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرر".
وكان أديب أعلن في كلمة له من قصر بعبدا في وقت سابق اليوم اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.