تبطين 44 كيلومترًا ترعًا ومجارى مائية بـ107 ملايين جنيه فى الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، استمرار أعمال تبطين عدد من الترع والمجاري المائية بطول 44 كيلومترا، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ضمن خطة 2020-2022 لمديرية الري بالفيوم، والتي تستهدف تبطين 250 كيلومترا بشتى أنحاء المحافظة خلال تلك الفترة.وأشار محافظ الفيوم إلى تنفيذ 50% من أعمال التبطين الجارية بترعة "قوته"، بنطاق مركز يوسف الصديق، لافتًا إلى بدء العمل في 7 كيلومترات بترعة سليمان دسوقي، بقرية كفور النيل، التابعة لمركز الفيوم.وأضاف محافظ الفيوم أن تلك الأعمال تأتي ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، ترشيدًا لمياه الري والعمل لوصولها للنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، لافتًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات المناسبة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف الدورية بشتى أنحاء المحافظة.