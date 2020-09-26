رئيس وزراء اليابان يدعو العالم للتضامن لمواجهة كورونا

دعا رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا، إلى ضرورة تضامن دول العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأكد سوجا، في تصريح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم السبت، في أول ظهور له في منتدى دولي - أهمية التعددية والتجارة الحرة، متعهدا بتعزيز إصلاح منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة مع الدول الأخرى.وجاء في خطاب رئيس الوزراء الياباني أيضا: "أن وباء فيروس كورونا المستجد أدخلنا في أزمة غير مسبوقة، الأمر الذي أعاد بدوره المجتمع الدولي مرة أخرى من اتجاهه نحو الانقسام والعزلة إلى التعاون".وأضاف سوجا: "إنني أدعوكم إلى أن تتحدوا للتضامن لكي نتمكن من تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة لتعزيز تعاوننا".