716 ألفا و481 إصابة بكورونا فى إسبانيا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 716 ألفا و481 حالة صباح اليوم السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه كورونا وصل إلى 31 ألفا و232 وفاة.وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا حتى صباح السبت.وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 34 أسبوعا.