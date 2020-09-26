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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 55 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
أمريكا
أمريكا
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ارتفع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7 ملايين و32 ألفا و712 مصابا، بينهم 203 آلاف و750 حالة وفاة على الأقل؛ وذلك وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز- حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت- أنه تم تسجيل 55 ألفا و54 حالة إصابة جديدة بالولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية و952 حالة وفاة.

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