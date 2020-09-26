أمريكا تسجل 55 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7 ملايين و32 ألفا و712 مصابا، بينهم 203 آلاف و750 حالة وفاة على الأقل؛ وذلك وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز- حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت- أنه تم تسجيل 55 ألفا و54 حالة إصابة جديدة بالولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية و952 حالة وفاة.