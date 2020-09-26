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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 32.34 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
كورونا فى العالم
كورونا فى العالم
وكالات
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أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن أكثر من 32.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 983486 حالة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و002288 حالة إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 202911 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و818570 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 92290 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و657702 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 139808 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونًا و136048 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20056 حالة.

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